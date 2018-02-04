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Я отомщу, отомщу красиво: ярославец закинул машину соседа на гараж
3 февраля 2018
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Очень, наверное, удивился хозяин этой легковушки, который вышел во двор и увидел свою ласточку... на гараже. Именно на, а не в. Автомобиль, покрытый снегом приютился на крыше гаража на улице Жукова на Пятёрке в Ярославле.
Очевидцы хохочут — как это вообще возможно?
Выяснилось — машину забросили на крышу с помощью спецтехники. Натурально, подъехал эвакуатор и аккуратненько положил легковушку на гараж.
И не просто шутки ради. Оказалось, дело в мести.
— Это мужчина, на месте которого всё время парковался сосед, решил так его проучить, рассказали очевидцы.
Вот бы нам такого борца в нашу рубрику про водителей-нарушителей «Я паркуюсь, как...».
Фото: Shamil Khazhmuradov/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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