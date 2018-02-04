Я отомщу, отомщу красиво: ярославец закинул машину соседа на гараж

Как её теперь снимать...

Очень, наверное, удивился хозяин этой легковушки, который вышел во двор и увидел свою ласточку... на гараже. Именно на, а не в. Автомобиль, покрытый снегом приютился на крыше гаража на улице Жукова на Пятёрке в Ярославле.

Очевидцы хохочут — как это вообще возможно?

Выяснилось — машину забросили на крышу с помощью спецтехники. Натурально, подъехал эвакуатор и аккуратненько положил легковушку на гараж.

И не просто шутки ради. Оказалось, дело в мести.

— Это мужчина, на месте которого всё время парковался сосед, решил так его проучить, рассказали очевидцы.

Вот бы нам такого борца в нашу рубрику про водителей-нарушителей «Я паркуюсь, как...».