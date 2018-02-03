Ищем уязвимые места: в ярославских школах введут паспорта безопасности

В Ярославле придумывают, как еще обезопасить учеников школ

Трагические события в школах Перми и Улан-Удэ заставили и ярославских депутатов, силовиков и правозащитников задуматься о безопасности школьников. Для этого в областном правительстве провели рабочую встречу.

— Печальные январские события в Перми и Улан-Удэ, где от рук подростков пострадали преподаватели и школьники, заставляют нас анализировать ситуацию и разрабатывать меры, чтобы обеспечить безопасность учащихся и учителей. Но нужно понимать, что необходим комплексный подход, — сказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Заместитель директора департамента региональной безопасности Тимур Котюков сообщил, что сегодня в школах области идет внедрение паспортов безопасности. В апреле, когда обследуют все школы, станет понятно, что надо сделать с технической точки зрения, чтобы обезопасить детей.

— Первичные меры безопасности сегодня присутствуют во всех школах, — отчитался депутат Госдумы от Ярославской области Александр Грибов. — Но школа — это не режимный объект. Здесь кроме технической стороны вопроса есть еще и морально-нравственная. Надо понять, какие именно нужно предусмотреть изменения в системе профилактических и воспитательных мероприятий, чтобы подростки не совершали правонарушения.

В УВД согласились — дело не только в технической стороне вопроса. Полиция видит — подростки болтаются без дела, не хотят общаться вживую, зависают в интернете.

Утром 15 января в кабинет школы Мотовилихинского района, где шел урок у учеников четвертого класса, ворвались два подростка с ножами. Подростки нанесли удары детям и педагогу. Всего в результате нападения пострадали 15 человек — в том числе учитель Наталия Шагулина и сами подростки. В день трагедии наши коллеги 59.ru вели онлайн-трансляцию событий, связанных с инцидентом.

В конце января уже в школе Улан-Удэ на учеников 7 класса напал подросток с топором. Его задержали на два месяца.

Оригинал материала: http://59.ru/text/criminal/392111220637696.html?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=59