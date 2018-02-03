Лобовое столкновение в Даниловском районе: погиб водитель

От удара машину выкинуло в кювет

Ярославская Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП в Даниловском районе. На 320-м километре трассы М-8 «Холмогоры» столкнулись ВАЗ-21 и KIA.

Водитель ВАЗа ехал в сторону Вологды и, как полагают в полиции, не справился с управлением. Он вылетел на встречку. Удар получился лоб в лоб.

— В результате ДТП 53-летний водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте. А 55-летняя пассажирка иномарки с ушибом грудной клетки была госпитализирована, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сейчас уточняются причины произошедшего.

Чтобы было меньше таких трагедий, власти пока просят водителей не уезжать далеко.