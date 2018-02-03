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Лобовое столкновение в Даниловском районе: погиб водитель
3 февраля 2018
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Ярославская Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП в Даниловском районе. На 320-м километре трассы М-8 «Холмогоры» столкнулись ВАЗ-21 и KIA.
Водитель ВАЗа ехал в сторону Вологды и, как полагают в полиции, не справился с управлением. Он вылетел на встречку. Удар получился лоб в лоб.
— В результате ДТП 53-летний водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте. А 55-летняя пассажирка иномарки с ушибом грудной клетки была госпитализирована, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Сейчас уточняются причины произошедшего.
Чтобы было меньше таких трагедий, власти пока просят водителей не уезжать далеко.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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