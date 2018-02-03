На Масленицу в Ярославле запретят продавать алкоголь в центре

Магазинам запретят торговать спиртным

Масленица в Ярославле будет яркая, широкая и, видимо, трезвая. На время праздника не получится купить алкоголь в магазинах в центре города.

— В районе Советской площади и в местах проведения праздника продажа алкогольной продукции будет ограничена, так же, как в новогодние праздники, — рассказали в мэрии Ярославля.

Тогда, в Новый год, не продавали спиртное на участке, ограниченном Красной площадью, Волжским бульваром и набережной, Советским переулком, Советской площадью, улицей Нахимсона, площадью Богоявления и улицей Первомайской. Кафе и ресторанов ограничение не касалось.