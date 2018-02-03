Ярославец нарисовал гигантский портрет Путина на капоте машины

Прокатите, Владимир Владимирович!

У вас обыкновенный отечественный автомобиль, и вы переживаете, что на дороге не выделяетесь из потока машин? Есть способ сделать автомобиль круче. Ярославец пошёл простым проверенным путём — нарисовал на капоте автомобиля портрет президента России.

— Эту машину я увидел на улице Свободы, — рассказал автор фото Егор Кузьминов.

Владимир Путин занял весь капот и, как шутят в соцсетях, наверняка прибавил не меньше ста лошадиных сил.

Почувствовать себя рядом с президентом могут и пешеходы — в городе появились точки, где можно сфотографироваться с Путиным в полный рост.