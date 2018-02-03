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Ярославец нарисовал гигантский портрет Путина на капоте машины
3 февраля 2018
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У вас обыкновенный отечественный автомобиль, и вы переживаете, что на дороге не выделяетесь из потока машин? Есть способ сделать автомобиль круче. Ярославец пошёл простым проверенным путём — нарисовал на капоте автомобиля портрет президента России.
— Эту машину я увидел на улице Свободы, — рассказал автор фото Егор Кузьминов.
Владимир Путин занял весь капот и, как шутят в соцсетях, наверняка прибавил не меньше ста лошадиных сил.
Почувствовать себя рядом с президентом могут и пешеходы — в городе появились точки, где можно сфотографироваться с Путиным в полный рост.
Фото: Егор Кузьминов
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