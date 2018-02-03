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В Рыбинске автомобиль влетел в дерево: есть пострадавшие
3 февраля 2018
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Сегодня ночью в Ярославской области произошло ДТП.
Около часу ночи в Рыбинске в дерево влетел автомобиль ВАЗ-21099. Всё произошло на Переборском тракте у автозаправки.
— Во время аварии пострадал мужчина. Характер травм пока неизвестен, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
В такую погоду улететь в кювет немудрено. В Ярославле в аварию попали сразу несколько машин.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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