В Рыбинске автомобиль влетел в дерево: есть пострадавшие

Машина застряла между веток

Сегодня ночью в Ярославской области произошло ДТП.

Около часу ночи в Рыбинске в дерево влетел автомобиль ВАЗ-21099. Всё произошло на Переборском тракте у автозаправки.

Машина повисла на ветках

— Во время аварии пострадал мужчина. Характер травм пока неизвестен, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

В такую погоду улететь в кювет немудрено. В Ярославле в аварию попали сразу несколько машин.