Погода позволяет: по Ярославлю стали ездить на снегоходах

Самый удобный сейчас транспорт

Снега намело столько, что впору пересаживаться на более подходящий транспорт. А то обычные машины уже в нём просто застревают.

Ярославцы смекнули, как проще всего теперь передвигаться по городу. И пересели на снегоходы. Одного такого водителя в ночь на 3 февраля сняли на видео. Мужчина гонит на снегоходе по центральным улицам города.

— Сегодня ночью в связи со снегопадом ярославцы устроили зимние покатушки на снегоходе по центру города! — пишет читатель 76.ru Владислав Антонов, приславший видео.

Как в центре убирали ночью снег с дорог, смотрите в нашем фоторепортаже.