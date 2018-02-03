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Погода позволяет: по Ярославлю стали ездить на снегоходах
3 февраля 2018
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Снега намело столько, что впору пересаживаться на более подходящий транспорт. А то обычные машины уже в нём просто застревают.
Ярославцы смекнули, как проще всего теперь передвигаться по городу. И пересели на снегоходы. Одного такого водителя в ночь на 3 февраля сняли на видео. Мужчина гонит на снегоходе по центральным улицам города.
— Сегодня ночью в связи со снегопадом ярославцы устроили зимние покатушки на снегоходе по центру города! — пишет читатель 76.ru Владислав Антонов, приславший видео.
Как в центре убирали ночью снег с дорог, смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Владислав Антонов
Видео: Владислав Антонов
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