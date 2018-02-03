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Спасти малыша Лаки: из поезда выгнали потерявшуюся собаку
3 февраля 2018
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Целую спецоперацию развернули в соцсетях, чтобы найти этого глазастого малыша. Пост с просьбой о помощи опубликовала волонтёр Дарья Репьёва.
— Вот такой чудик с Нерехты уехал в Кострому. В Костроме его из электрички выгнали, и он сидел на вокзале. Ухоженный, в ошейнике, — написала Дарья.
И в соцсетях бросились искать несчастного пёсика и его хозяина. Как собака оказалась в поезде? Почему её высадили? История казалась странной.
К счастью, собачку нашли быстро. Волонтёры забрали её на вокзале. А чуть позже нашлась и хозяйка. Выяснилось, что пса зовут Лаки, он из посёлка между Нерехтой и Костромой.
— Лаки очень энергичный, жизнерадостный и дружелюбный, — рассказала Дарья. — Скорее всего, побежал на станцию, и там его кто-то подхватил в поезд с собой. А поезд в Костроме идёт в тупик, не везти же туда собаку. Вот её и высадили.
Теперь Лаки дома, вместе со своей хозяйкой вспоминает своё необыкновенное приключение.
Не всем так везёт с хозяевами, как Лаки. В Яросавле хозяева бросили своего пса умирать на морозе.
Фото: Дарья Репьёва
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