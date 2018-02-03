Спасти малыша Лаки: из поезда выгнали потерявшуюся собаку

Лаки подобрали на вокзале

Целую спецоперацию развернули в соцсетях, чтобы найти этого глазастого малыша. Пост с просьбой о помощи опубликовала волонтёр Дарья Репьёва.

— Вот такой чудик с Нерехты уехал в Кострому. В Костроме его из электрички выгнали, и он сидел на вокзале. Ухоженный, в ошейнике, — написала Дарья.

И в соцсетях бросились искать несчастного пёсика и его хозяина. Как собака оказалась в поезде? Почему её высадили? История казалась странной.

К счастью, собачку нашли быстро. Волонтёры забрали её на вокзале. А чуть позже нашлась и хозяйка. Выяснилось, что пса зовут Лаки, он из посёлка между Нерехтой и Костромой.

— Лаки очень энергичный, жизнерадостный и дружелюбный, — рассказала Дарья. — Скорее всего, побежал на станцию, и там его кто-то подхватил в поезд с собой. А поезд в Костроме идёт в тупик, не везти же туда собаку. Вот её и высадили.

Теперь Лаки дома, вместе со своей хозяйкой вспоминает своё необыкновенное приключение.

Не всем так везёт с хозяевами, как Лаки. В Яросавле хозяева бросили своего пса умирать на морозе.