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На Масленицу в Ярославле пустят через рамки металлоискателей
3 февраля 2018
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В Ярославле на Масленицу ждут много гостей, поэтому усилят меры безопасности. Об этом сообщили в мэрии города.
— Губернатор Ярославской области и мэр города постоянно ставят задачу по обеспечению безопасности граждан, — сказал Тимур Полынцев, директор департамента территориальной безопасности. — Во время масленичных гуляний эта задача будет выполнена на высшем уровне, как в новогодние праздники. Для предотвращения террористических акций проходить на мероприятия необходимо будет через рамки, также будут работать металлоискатели.
В дни долгого праздника ограничат и автомобильное движение в городе.
Смотрите полную программу главной Масленицы страны.
Фото: Александра Савельева
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