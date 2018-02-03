На Масленицу в Ярославле пустят через рамки металлоискателей

Гулять будем в безопасности

В Ярославле на Масленицу ждут много гостей, поэтому усилят меры безопасности. Об этом сообщили в мэрии города.

— Губернатор Ярославской области и мэр города постоянно ставят задачу по обеспечению безопасности граждан, — сказал Тимур Полынцев, директор департамента территориальной безопасности. — Во время масленичных гуляний эта задача будет выполнена на высшем уровне, как в новогодние праздники. Для предотвращения террористических акций проходить на мероприятия необходимо будет через рамки, также будут работать металлоискатели.

В дни долгого праздника ограничат и автомобильное движение в городе.

Смотрите полную программу главной Масленицы страны.