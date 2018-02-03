|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Фоторепортаж
Тракторы под окнами: как Ярославль ночью убирали от снега
3 февраля 2018
3 216 25
Коммунальщики в Ярославле исправно исполняют поручение мэра по уборке города. В ночи на улицах тарахтела снегоуборочная техника и махали лопатами рабочие. На Юбилейной площади сгребали огромную кучу снега.
В кузов грузовой машины снег складывал трактор, ему помогали мужчины в тех самых жилетках, которые хотел видеть градоначальник.
— Долго вам тут ещё? — спросили мы коммунальщиков.
— Часов до пяти поработаем. Потом перерыв, и в девять снова на работу.
Подготовились к ночным работам основательно — рабочие в утеплённой одежде и с термосом на ремне.
Ну и как и обещал Владимир Слепцов, снегоуборочная техника чистила тротуары и под окнами спящих ярославцев.
Фото: Ольга Прохорова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров