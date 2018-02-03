Тракторы под окнами: как Ярославль ночью убирали от снега

Рабочие ночью вывозят снег

Коммунальщики в Ярославле исправно исполняют поручение мэра по уборке города. В ночи на улицах тарахтела снегоуборочная техника и махали лопатами рабочие. На Юбилейной площади сгребали огромную кучу снега.

Ручной труд никто не отменял

В кузов грузовой машины снег складывал трактор, ему помогали мужчины в тех самых жилетках, которые хотел видеть градоначальник.

— Долго вам тут ещё? — спросили мы коммунальщиков.

— Часов до пяти поработаем. Потом перерыв, и в девять снова на работу.

Подготовились к ночным работам основательно — рабочие в утеплённой одежде и с термосом на ремне.

Дорогу чистят до асфальта

Ну и как и обещал Владимир Слепцов, снегоуборочная техника чистила тротуары и под окнами спящих ярославцев.