В Ярославской области уничтожат сомнительную еду, которой кормили детей в школе

Продукты в школу поступали без сопроводительных документов

Россельхознадзор проверил продукты, которыми кормили детей в школе посёлка Борисоглебский Ярославской области. Результаты не порадовали.

— Выявлена свежемороженая рыба, на которую не предоставлены ветеринарные сопроводительные документы, — рассказали в ведомстве.

Эта проверка прошла в январе. Но выяснилось, что сомнительными продуктами детей кормили и раньше.

— В ноябре и декабре 2017 года и январе 2018 года яйца куриные и мясо поступали на склад также без ветеринарного свидетельства, — уточнили в ярославском управлении Россельхознадзора.

Такие продукты дети есть больше не будут. Рыбу со склада забрали и теперь её уничтожат. Руководству школы выписали административный протокол.

В Ярославле тоже было много вопросов к детскому питанию. Настолько много, что журналист 76.ru сам прошёл с инспекцией по комбинату, поставляющему продукты детям.