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В Ярославской области уничтожат сомнительную еду, которой кормили детей в школе
3 февраля 2018
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Россельхознадзор проверил продукты, которыми кормили детей в школе посёлка Борисоглебский Ярославской области. Результаты не порадовали.
— Выявлена свежемороженая рыба, на которую не предоставлены ветеринарные сопроводительные документы, — рассказали в ведомстве.
Эта проверка прошла в январе. Но выяснилось, что сомнительными продуктами детей кормили и раньше.
— В ноябре и декабре 2017 года и январе 2018 года яйца куриные и мясо поступали на склад также без ветеринарного свидетельства, — уточнили в ярославском управлении Россельхознадзора.
Такие продукты дети есть больше не будут. Рыбу со склада забрали и теперь её уничтожат. Руководству школы выписали административный протокол.
В Ярославле тоже было много вопросов к детскому питанию. Настолько много, что журналист 76.ru сам прошёл с инспекцией по комбинату, поставляющему продукты детям.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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