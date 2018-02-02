В Ярославской области супружеская пара зарезала своих друзей из-за денег

Супруги решили во что бы то ни стало завладеть деньгами

Жуткое убийство из-за денег произошло в одном из домов по улице Советской в городе Ростове Великом. Именно там 13 января 2017 года собралась компания друзей. Пришедшие в гости супруги узнали, что у их подруги есть крупная сумма денег – 40 тысяч рублей. Когда компания крепко выпила, муж и жена решились на страшное: они схватили ножи и начали беспорядочно наносить ими удары своим друзьям.

— От полученных повреждений 57-летний мужчина и 31-летняя женщина скончались на месте происшествия, еще одной потерпевшей была своевременно оказана медицинская помощь. Супруги также попытались похитить 40 тысяч рублей, принадлежащие погибшей женщине, однако были задержаны прибывшими на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Приговором суда 41-летнему мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, его 29-летней супруге — 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.