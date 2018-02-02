Предполагаемый убийца бизнесмена Исаева прошел детектор лжи

Исаева убили в центре Ярославля

Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве бизнесмена Ильи Исаева, прошел детектор лжи. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

— В рамках расследования уголовного дела следствием собраны доказательства, позволившие предъявить ему обвинение в совершении убийства из корыстных побуждений, включая психофизиологическое исследование с применением полиграфа, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская.

Пока результаты полиграфического исследования не разглашаются в интересах следствия.

29 ноября бизнесмена Илью Исаева зарезали в центре Ярославля. По подозрению в этом преступлении задержали 54-летнего безработного ярославца. Следователи предполагают, что убийство произошло на почве долговых обязательств обвиняемого перед Исаевым.