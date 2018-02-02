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Предполагаемый убийца бизнесмена Исаева прошел детектор лжи
2 февраля 2018
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Мужчина, которого задержали по подозрению в убийстве бизнесмена Ильи Исаева, прошел детектор лжи. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
— В рамках расследования уголовного дела следствием собраны доказательства, позволившие предъявить ему обвинение в совершении убийства из корыстных побуждений, включая психофизиологическое исследование с применением полиграфа, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Ярославской области Кристина Гузовская.
Пока результаты полиграфического исследования не разглашаются в интересах следствия.
29 ноября бизнесмена Илью Исаева зарезали в центре Ярославля. По подозрению в этом преступлении задержали 54-летнего безработного ярославца. Следователи предполагают, что убийство произошло на почве долговых обязательств обвиняемого перед Исаевым.
Фото: Munscanner.blogspot.ru
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