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Следственный комитет взялся за историю с маленьким мальчиком, которого нашли в наркопритоне
2 февраля 2018
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Следственный комитет заинтересовался историей с маленьким мальчиком, которого нашли в наркопритоне. СУ СК РФ по Ярославской области проводит проверку в отношении органов системы профилактики.
— В семье, проживающей в Заволжском районе города Ярославля, родителями, употребляющими наркотики, воспитывается шестилетний мальчик, который находится в социально опасном положении. Мы проводим проверку в отношении органов системы профилактики, чье бездействие привело к развитию указанной ситуации, на предмет халатности, — прокомментировали ситуацию в СУ СК РФ по Ярославской области.
Мальчика нашли после того, как тревогу забили работник садика. Ребёнка долго не видели воспитатели. Оказалось, что мальчик живёт в неблагополучной семье. Хотя сначала работники садика и не подозревали об этом, ведь ребёнка приводила и забирала бабушка. В притоне нашли самого мальчика, его мать и двоих посторонних людей.
Фото: УМВД по ЯО
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