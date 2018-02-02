Нет дыма без огня: ярославский хоккеист высказался о реабилитации олимпийцев

Илья Горохов

Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад 28 российских спортсменов, заменив наказание на более мягкое. Однако ярославский хоккеист, пятикратный чемпион России, а ныне депутат муниципалитета Илья Горохов считает, что наша страна сама дала повод для разбирательств.

— Давайте будем честны сами с собой — к сожалению, дыма без огня не бывает, — Илья Горохов. — Мы дали повод. Нарушения у некоторых спортсменов были и были доказаны! Эти факты позволили зацепиться за всю Сборную команду, и они, конечно же, ложатся чёрным пятном на всю страну. Спорт высших достижений объединяет людей во всём мире, несёт уважение, почёт и радостные эмоции болельщиков, и такой спорт обязательно должен быть независимым, справедливым и честным. Очень рад за наших реабилитированных ребят! Колоссальный труд за их плечами был не зря. И знаю, что они обязательно завоюют для России новые медали наивысших проб!

Рыбинский шорт-трекист на Олимпиаду в корейский Пхёнчхан всё-таки не поедет.