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Глава района в Ярославле ищет помощников: как им стать
2 февраля 2018
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Глава Кировского и Ленинского районов Ярославля ищет помощников. Любовь Сурова опубликовала вакансию на своей личной страничке в Facebook. Правда, вакансия — на общественных началах, а значит — бесплатная.
— Общественное сознание бесконечно, в отличие от людских ресурсов. Но его нужно формировать. И с этим не поспорить. Выход — формирование института общественных помощников администрации района из числа неравнодушных и активных горожан, которые каждый в меру своей возможности будет помогать власти наводить порядок на улицах районов, — размышляет Любовь Сурова. — Предлагаю записаться в ряды общественных помощников главы района. Мы отберём несколько кандидатур от каждого района, проведём установочные совещания и начнём активное взаимодействие.
В качестве оплаты за общественную работу глава района предлагает моральное удовлетворение и благодарность жителей.
Устроится на работу можно и в саму мэрию: список вакансий.
Фото: Любовь Сурова / Facebook.com
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