Глава района в Ярославле ищет помощников: как им стать

Любовь Сурова ищет помощников

Глава Кировского и Ленинского районов Ярославля ищет помощников. Любовь Сурова опубликовала вакансию на своей личной страничке в Facebook. Правда, вакансия — на общественных началах, а значит — бесплатная.

— Общественное сознание бесконечно, в отличие от людских ресурсов. Но его нужно формировать. И с этим не поспорить. Выход — формирование института общественных помощников администрации района из числа неравнодушных и активных горожан, которые каждый в меру своей возможности будет помогать власти наводить порядок на улицах районов, — размышляет Любовь Сурова. — Предлагаю записаться в ряды общественных помощников главы района. Мы отберём несколько кандидатур от каждого района, проведём установочные совещания и начнём активное взаимодействие.

В качестве оплаты за общественную работу глава района предлагает моральное удовлетворение и благодарность жителей.

Устроится на работу можно и в саму мэрию: список вакансий.