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Добавили соль и лаврушку: кто и чем будет кормить малышей в детских садах
2 февраля 2018
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В Ярославле прошёл конкурс, который определил поставщика питания для детских садов города. Победителем стал «Комбинат социального питания», который готовил для дошкольных учреждений еду и до сегодняшнего дня.
Комиссия рассматривала заявки четырех компаний из Ярославля и Москвы. «Комбинат социального питания», по мнению городской власти, предложил лучшие условия исполнения контракта. Теперь кроме школ предприятие официально будет кормить еще и все детские сады города.
— На сегодняшний момент жалоб на порядок проведения процедуры не поступало. Конкурсы проведены без нарушений, конкуренция была обеспечена подачей заявок от четырех участников, — сказал врио руководителя УФАС по Ярославской области Иван Паутов. — Срок подачи жалоб согласно законодательству — в течение 10 дней с момента публикации протоколов конкурсов.
Но родители детей жалуются, что с недавним переходом к этому поставщику качество питания стало хуже, и присылают в редакцию фотографии ржавого творога и обветренной картошки, заявляя, что дети стали плохо есть, а новое меню не отвечает нормам СанПиН. Руководство комбината в свою очередь обвинения отрицает, указывая на конфликт интересов оставшихся не у дел поставщиков и материально связанных с ними сотрудников. А всех сомневающихся приглашают лично посмотреть, как организован процесс приготовления пищи, и продегустировать любое блюдо дошкольного меню.
В детских садах Ярославля воспитываются около 34 тысяч детей. Сейчас комбинат обеспечивает полноценным питанием также 88 школ Ярославля, где учится более 66 тысяч ребят, а также вузы и учреждения среднего профессионального образования. Его услугами пользуются крупные предприятия города, бюджетные организации, учреждения здравоохранения и другие.
— В детском питании есть только две добавки: соль и лавровый лист. Мы работаем исключительно со свежими натуральными продуктами, которые проверяем в собственной пищевой лаборатории, — уверяет председатель совета директоров ООО «Комбинат социального питания» Мария Тураева. — Я считаю, что родители радоваться должны, что наша компания взяла на себя организацию питания в садиках. У нас работают опытные повара и технологи, в штате врачи, на приемке продуктов животноводства присутствует ветнадзор. Сейчас колбасу в каждой подворотне делают, а для нас главное — качество пищи и безопасность детей. У нас контроль такой, что я готова ручаться за каждое блюдо, приготовленное на нашем производстве. Нам бояться и скрывать нечего.
По ее словам, комбинат не занимался разработкой нового меню, которое вызвало общественные споры. Сейчас диетологи предприятия дорабатывают рацион и заверяют, что готовы прислушаться к мнению детей, родителей, педагогов, экспертов.
Кстати, недавно наши корреспонденты побывали в «Комбинате социального питания» и заглянули во все цеха. После похода на предприятие мы опубликовали большой материал с фото и видео.
Фото: Александра Савельева
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