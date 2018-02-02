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Обзор

Город

Мэр Ярославля захотел высокие горки: пять мест, где ему бы понравилось

2 февраля 2018
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Ярославль, горки

Сегодня на общегородском совещании мэр Ярославля призвал строить горки для взрослых. Маленькие, говорит, сейчас горки. Пять метров — это ж для слабаков. Нормальные нужны горки, крутые, длинные. Неужели в городе таких нет? И приличному взрослому человеку негде с визгом скатиться с горы? Что за безобразие? Мы схватили «ледянки» и побежали устраивать тест-драйв тех горок, которые есть в городе сейчас.

 

Новая горка в Юбилейном парке

Первым делом заехали в Юбилейный парк. Каждый год там гоняют детвору с «запрещенной горки» сразу до дворца культуры Добрынина. Сейчас ее вообще обнесли забором. И захочешь — не съедешь. Зато рядом с ней строят большую, снежную и разрешенную горку.

— Вот ведь быстрые люди, — думаю. — Мэр только сказал, а они уже метра три снега навалили.

Трактор свозит с парка снег, а мужики лопатами утрамбовывают. Говорят, что строить начали вчера. Специально для этого Горзеленхоз привез аж 14 машин снега. Сегодня вечером снег зальют, а завтра уже можно будет кататься с трехметровой горы.

Горка на «Горке»

На Первомайском бульваре с горки катаются двое малышей на ватрушках. Радостно взбираюсь наверх — сейчас детство вспомню! Но нет. Первая гора, с которой удалось покататься, не впечатлила. Не хватило, как сказал бы мэр, адреналина. Может, это только сегодня, потому что горку завалило мокрым снегом, и скатывалась я, весь путь отталкиваясь ногами.

Десяток ступеней ради пары секунд езды

Третьей в списке на тестирование стала деревянная горка в Депутатском переулке.

Смотришь сверху — страшно. Высоко! Вот он, адреналин-то. Скатилась за секунду, но снова мокрый снег затормозил мое скольжение и дальше деревянного покрытия короткой горки я не уехала.

Какая боль

«Спартаковец»! Вокруг всё бело, едва различимы укатанные следы предшественников. Выбираю самое высокое место и вот оно — я наконец-то еду. Не секундочку, а хорошо так еду с горы.

— Это самая лучшая горка! — кричу оператору.

Вдохновленная, взбираюсь и лечу на ледянке снова, как мне казалось, по тому же самому спуску. Уже внизу горки ловлю трамплин, и отбиваю себе то самое место, которым тестирую горки. Если хочется незабываемых ощущений, то вам сюда. А мы решаем отправиться в менее травматичное место.

Горки мечты

Последними горками стали «Карпаты» на проспекте Авиаторов. Вот тут есть, где разгуляться и накататься. Низкие и пологие горки, высокие и крутые, снежные и ледяные. Первой в глаза бросилась горка, в середине которой сделан большой трамплин. Ещё ощутимы были воспоминания от «Спартаковца», поэтому выбрала гору поровнее. Радость, как в детстве — снег в лицо! Бегу на ледяную. Там на соседней горке, которая заканчивается небольшим сугробом перед сосной, катится на тюбинге мальчишка.

— Врезаться не боишься? — спрашиваю.

— Нет, тюбинг за сугроб не выедет- отвечает. — А вот тебе на ледянке тут нельзя — точно в дерево улетишь.

Пришлось прислушаться к тому, кто на этих горках всю зиму проводит. 

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Видео: Лев Белков
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