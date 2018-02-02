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День сурка: Федя предсказал, какой будет весна в Ярославле
2 февраля 2018
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В Ярославском зоопарке отметили День сурка. Зверю возле его норы поставили две мисочки с едой. В одну положили овощи, а в другую — злаковые и орехи.
— Загадали, что если сурок вылезет из норы и поест, то весна наступит скоро и будет теплой, — рассказала заместитель директора Ярославского зоопарка Анастасия Митягова.
Сурок Федя показал из норы мордочку, но большое скопление людей, которым непременно хотелось самим увидеть предсказание, встревожило зверя. Он замешкался и скрылся в норке. Но, когда еду пододвинули ближе, Федя не смог удержаться. Он бодро выскочил и кинулся к орехам.
День сурка — традиционный праздник в США и Канаде. В этот день наблюдают за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению судят о погоде весной. Если день пасмурный, то сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — это значит, что зима скоро закончится, и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору — будет ещё шесть недель зимы.
А каким будет лето, в зоопарке предскажет ёжик. Он должен выйти из спячки примерно через месяц.
Фото: Ярославский зоопарк
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