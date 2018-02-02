День сурка: Федя предсказал, какой будет весна в Ярославле

Сурок Федя предсказал раннюю весну.

В Ярославском зоопарке отметили День сурка. Зверю возле его норы поставили две мисочки с едой. В одну положили овощи, а в другую — злаковые и орехи.

— Загадали, что если сурок вылезет из норы и поест, то весна наступит скоро и будет теплой, — рассказала заместитель директора Ярославского зоопарка Анастасия Митягова.

Сурок Федя показал из норы мордочку, но большое скопление людей, которым непременно хотелось самим увидеть предсказание, встревожило зверя. Он замешкался и скрылся в норке. Но, когда еду пододвинули ближе, Федя не смог удержаться. Он бодро выскочил и кинулся к орехам.

А каким будет лето, в зоопарке предскажет ёжик. Он должен выйти из спячки примерно через месяц.



