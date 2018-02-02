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Стройка возобновилась: власти рассказали, кому из дольщиков повезло
2 февраля 2018
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Чиновники, депутаты и силовики собрались вместе в Ярославской областной думе, чтобы обсудить проблемы обманутых дольщиков. Пришли и те, кто вложил деньги в долевое строительство дома в посёлке Кузнечиха под Ярославлем. Им сообщили радостную новость: строительство пятиэтажки возобновилось.
— Мы провели переговоры, был найден инвестор, который уже вышел на площадку для достройки дома, — сказал директор областного департамента строительства Виктор Неженец.
Люди должны были въехать в свои квартиры ещё два года назад. Но тогда, в 2016-м, работы были приостановлены.
Были новости и для дольщиков из других домов. Людям рассказали, что есть договоренность с инвестором о завершении строительства всех секций дома на пересечении улиц Саукова и Папанина в Ярославле. В конце декабря 2017 года инвестор уже завершил строительство 5-й секции этого объекта.
Также нашли инвестора на достройку жилых домов в ярославском поселке Сокол. Работы здесь начались в 2012 году, и уже в 2014-м застройщик должен был передать людям квартиры, из которых 194 приобретены по договорам долевого участия. В департаменте строительства говорят, сейчас решается вопрос по дате выхода инвестора на площадку.
Остаются в Ярославской области до сих пор и проблемные дома. Например, недавно дольщики 18-этажки на улице Ньютона решили заявить о себе. Говорят, устали смотреть по телевизору, как дают ключи от квартир другим людям.
Фото: мэрия Ярославля
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