|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославские архитекторы придумали дома, в которых можно двигать стены
2 февраля 2018
1 873 5
Ярославские архитекторы придумали новый вид типового жилья для России. И победили в этапе федерального конкурса, представив свой проект среднеэтажной застройки.
Ярославцы из архитектурного бюро «План Б» нарисовали жилой квартал будущего — ни намёка на нынешние хрущёвки в нём нет. Парковки из этих кварталов вынесены из дворов, а рядом разбиты садовые хозяйства.
— Мы старались воплотить принцип кастомизированного проектирования — когда в рамках типового проекта дома есть возможность выбирать разные материалы фасадов, размеры оконных проёмов, виды балконов, — рассказал архитектор Александр Качалов. - Также предусмотрена возможность изменения планировочной структуры. Мы ввели конструктивный элемент - «сервисную стену», в которой размещаем все инжененрные коммуникации, что позволит достаточно гибко трансформировать планировку квартир - изменять размеры комнат, кухонь.
Важное условие конкурса — формирование городской среды вокруг жилья. Стройные ряды домов с парковками вокруг них останутся в прошлом. Теперь упор делают на пространства для людей.
— Мы должны создать городскую среду со своей аутентичностью, чтобы люди могли ассоциировать свою квартиру с территорией вокруг, с самим с собой. А не просто с жилплощадью в семиэтажке, — продолжил архитектор.
Поэтому в проекте ярославцев рядом с жилыми домами большие прогулочные зоны, неподалёку можно найти бар или фитнес-центр, парикмахерскую или ярмарку. Архитекторы соревнуются в проектах среднеэтажной застройки. Теперь им предстоит за 1,5 месяца доработать своё предложение с учётом мнения судей, чтобы иметь шанс на победу, а значит на то, что именно их дома будут строить в России в будущем.
Эти же архитекторы предложили создать в Ярославле зону уличных кафе.
Фото: конкурс-дом.рф
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров