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Город

Ярославские архитекторы придумали дома, в которых можно двигать стены

2 февраля 2018
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архитекторы, жилые дома, Ярославль

Ярославские архитекторы придумали новый вид типового жилья для России. И победили в этапе федерального конкурса, представив свой проект среднеэтажной застройки.

Ярославцы из архитектурного бюро «План Б» нарисовали жилой квартал будущего — ни намёка на нынешние хрущёвки в нём нет. Парковки из этих кварталов вынесены из дворов, а рядом разбиты садовые хозяйства.

— Мы старались воплотить принцип кастомизированного проектирования — когда в рамках типового проекта дома есть возможность выбирать разные материалы фасадов, размеры оконных проёмов, виды балконов, — рассказал архитектор Александр Качалов. - Также предусмотрена возможность изменения планировочной структуры. Мы ввели конструктивный элемент - «сервисную стену», в которой размещаем все инжененрные коммуникации, что позволит достаточно гибко трансформировать планировку квартир - изменять размеры комнат, кухонь. 

Важное условие конкурса — формирование городской среды вокруг жилья. Стройные ряды домов с парковками вокруг них останутся в прошлом. Теперь упор делают на пространства для людей. 

— Мы должны создать городскую среду со своей аутентичностью, чтобы люди могли ассоциировать свою квартиру с территорией вокруг, с самим с собой. А не просто с жилплощадью в семиэтажке, — продолжил архитектор. 

Поэтому в проекте ярославцев рядом с жилыми домами большие прогулочные зоны, неподалёку можно найти бар или фитнес-центр, парикмахерскую или ярмарку. Архитекторы соревнуются в проектах среднеэтажной застройки. Теперь им предстоит за 1,5 месяца доработать своё предложение с учётом мнения судей, чтобы иметь шанс на победу, а значит на то, что именно их дома будут строить в России в будущем. 

Эти же архитекторы предложили создать в Ярославле зону уличных кафе

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Фото: конкурс-дом.рф
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