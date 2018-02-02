«Сосули падают по касательной»: мэр Ярославля обучил подчинённых физике

Мэр Ярославля Владимир Слепцов ужаснулся, увидев над головой огромные сосульки

Обсудив уборку дорог и дворов от снега на сегодняшней общегородской планёрке, мэр Ярославля не отстал от департамента городского хозяйства. Он рассказал, что гулял по центру города и ужаснулся, увидев большие сосульки, свисающие с крыш домов.

— Идёт капель — нужно убирать сосули, — поучал подчинённых Владимир Слепцов. — В Кировском районе очень много сосулей.

Директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов принялся объяснять, что работа в этом направлении ведётся.

— Ежедневно зачищается 20–30 кровель, — доложил шефу глава ДГХ. — Работают по 5–6 вышек ежедневно, в том числе в выходные дни...

— Всё, что было, никому не интересно, — перебил Слепцов. — Требую оперативно принять меры, усилить работу в этом направлении и доложить мне.

Казалось бы, на этом можно перейти к следующей теме совещания, но сосульки не отпускали. Он обратил внимание на давнюю ярославскую проблему.

— В Ярославле ставят треноги, а на них натягивают ленточки, — вспомнил традиционные местные меры безопасности Слепцов. — Они так до марта и стоят обычно. А то и вообще ленточки рвутся, а треноги валяются на тротуарах. А то ещё догадываются некоторые ленточки к водосточной трубе привязывать. От этого толку — ноль, потому что сосули падают по касательной.

Кроме разбора полётов на темы чистки дорог, дворов и крыш, на общегородской планёрке сегодня обсудили зимние городские забавы. Мэр сообщил, что его не устраивают высоты горок в Ярославле и потребовал строительства гигантских. Таких, чтобы взрослые на них катались и у них вырабатывался адреналин. А ещё городской глава ругался на подчинённых за трусы на Красной площади и палёную водку за 90 рублей.