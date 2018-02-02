Бабушка и дедушка заморенного голодом малыша требуют увеличить срок его маме

Малыш умер от голода и холода

Бабушка и дедушка 9-месячного малыша, которого голодом заморила родная мать, будут добиваться пересмотра приговора для свой невестки. Сегодня бабушка ребёнка подписала соответствующие документы. Об этом 76.ru рассказали общественники из Ростова Великого. Родители мужа 17-летней девушки будут добиваться того, чтобы срок увеличили.

— Заседания теперь будут проходить в Ярославле, — рассказала общественница Дарья Филаретова.

Напомним, 25 января в ростовском районном суде 17-летней маме вынесли приговор — шесть лет и шесть месяцев лишения свободы.

— Она будет отбывать наказание в воспитательной колонии, поскольку девушка несовершеннолетняя, — рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Наталья Сарбунова.