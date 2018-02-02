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Владимир Слепцов: «Ярославцы выспятся, когда пройдёт снегопад»
2 февраля 2018
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Очень много сегодня на общегородской планёрке мэр говорил про уборку города. Он накручивал своих заместителей, глав районов и коммунальщиков, чтобы те не расслаблялись.
— Впереди нас ждёт много сюрпризов, — намекнул глава города. — Будут ещё и снегопады и смена температур.
Владимир Слепцов отметил, что горожане много жалуются на уборку во дворах, поэтому попросил представителей управляющих компаний доложить, что они намерены делать, чтобы там стало чище.
— Все дворы должны быть в людях в красных курточках, — потребовал мэр, вероятно, имея в виду дворников в спецжилетках. — Но мы этого не видим.
— Выходить на работу нужно в пять утра, — предложили решение проблемы управдомы. — Но жители домов жалуются, что мы им мешаем спать.
Но чистота во дворах, по мнению градоначальника, важнее крепкого сна.
— Если мы им не будем мешать спать, то они проснутся в семь часов и будут жаловаться, что во дворе не убрано, — подметил Слепцов. — Так что давайте выходить и работать с пяти утра. Вот не будет снегопадов, тогда все и выспятся.
В целом мэр сегодня поблагодарил коммунальщиков за работу. Он отметил, что те справляются со сложными задачами, поставленными перед ними.
— Погода нанесла серьезный урон и дворам, и дорогам города. Снег шел 72 часа беспрестанно, — сказал Владимир Слепцов. — Хочу поблагодарить службы, которые занимаются уборкой снега. В эти дни ни общественный транспорт, ни личный на дорогах не встал.
А ещё глава города сегодня потребовал крутых зимних забав: гигантских горок для взрослых и бутербродов на улице. Успел он и поругаться — подчинённым Слепцова досталось за трусы на Красной площади и палёную водку за 90 рублей.
Фото: Александра Савельева
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