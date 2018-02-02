Больше адреналина! Мэр Ярославля потребовал построить гигантские горки для взрослых

Взрослым тоже хочется прокатиться с ветерком

Мэр Ярославля сегодня на общегородской планёрке попросил своих подчинённых доложить, что они сделали для того, чтобы людям было не скучно в городе зимой.

— В большом количестве снега есть не только минусы в виде каши на дорогах, заваленных дворов и тротуаров, но и плюсы, — считает Владимир Слепцов. — Как мы это используем для жителей города?

— В Ярославле сейчас работают 20 хоккейных кортов, крытые катки, проходят турниры по шорт-треку, ночная и дворовая хоккейные лиги, — доложил заместитель мэра по социальной политике Иван Лилеев. — Люди могут покататься на лыжных трассах в Яковлевском бору и на Волжской набережной

Главы районов тоже отчитались — рассказали, где поставили ледяные крепости и соорудили горки.

— Эти горки только для детей, — подметил градоначальник. — А для взрослых что сделано? Ничего! Так давайте удивим горожан. И чай с бутербродами должны быть.

Мэр сказал, что горок мало, мест с зимними развлечениями тоже недостаточно. Ведь снега-то действительно много.

— Его навалило столько, что мы можем рекорды Гиннесса ставить по строительству горок, — подчеркнул Слепцов. — Давайте проявлять энтузиазм.

Подчинённые начали обещать построить кто трёх-, кто пятиметровую горку. Но мэра такие высоты не устраивали.

— Ведь чем дольше по ней едешь, тем больше адреналин, — констатировал мэр.

Отдельно Владимир Слепцов обратился и к управляющим компаниям, которые, по его мнению, тоже недорабатывают в организации зимнего досуга для горожан.

— Вы всё жалуетесь, что вам снег дорого вывозить из дворов, так не вывозите его никуда, — посоветовал глава города. — Стройте из этого снега горки прямо во дворах. Снег весь белый — мы же не используем в этом году песок.

Участники общегородского совещания пообещали, что горок в Ярославле будет больше и появятся гигантские горки для взрослых. Ну и про чай с бутербродами пообещали не забыть. А Слепцов намекнул, что уже завтра проедется по городу и посмотрит, кто как старается выполнить его просьбу.

Ещё мэр сегодня отругал подчинённых за трусы на Красной площади и палёную водку за 90 рублей.