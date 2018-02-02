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Дорожники закатали 12 миллионов: на «Трассу» завели уголовное дело
2 февраля 2018
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении фирмы «Трасса», которая занималась ремонтом дорог в Ярославле.
По данным СК и полицейского управления экономической безопасности, компания не заплатила в бюджет 12 миллионов рублей по налогам.
— С января 2013 года по декабрь 2015 года лица, фактически выполняющие управленческие функции в коммерческой организации, умышленно уклонились от уплаты налогов, включив заведомо ложные сведения в налоговую декларацию, — рассказали в Следственном комитете.
Сейчас следователи собирают доказательства, выясняют, кто именно из руководства провернул такую схему. Назначена судебная бухгалтерская экспертиза.
Фото: Александра Савельева
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