«Взяли не того»: в интернете требуют пересмотреть дело об убийстве бизнесмена Исаева

Предполагаемого убийцу задержали

В интернете появилась петиция, в которой требуют пересмотра дела об убийстве брата ярослвского депутата Павла Исаева. Подписавшиеся считают, что правоохранители сцапали не того парня. Поэтому создали петицию в интернете и собирают подписи с просьбой «со всей внимательностью отнестись к настоящему делу, поскольку оно не только компрометирует всю правоохранительную систему города Ярославля, но и может разрушить жизнь невинного человека».

— Подозреваемый трижды проходил проверку на полиграфе, он является отцом четверых детей и дедом шести внуков. Совершенно очевидно, что человек, который нанес Илье Исаеву больше 20 ножевых ранений, в том числе в лицо, не смог бы пройти ни одной проверки на полиграфе. Согласно данным адвоката, в качестве залога по кредиту подозреваемый оставил машины и автосервис. Часть имущества была реализована Исаевым. Однако уже полгода назад подозреваемый с ним рассчитался. Таким образом, версия убийства из корыстных побуждений не выдерживает критики! – говорится в тексте письма.

Оно адресовано прокурору Ярославской области, руководителю следственного управления Следственного комитета по Ярославской области Олегу Липатову и губернатору региона Дмитрию Миронову.

Напомним, предполагаемого убийцу Ильи Исаева задержали 24 января. Им оказался 54-летний безработный житель Ярославля. По данным следователей, обвиняемый убил Исаева из-за определенных долговых обязательств перед потерпевшим.