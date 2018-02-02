Власти расторгли контракт с фирмой, уложившей туалетную плитку на фонтан

Нелепый ремонт подрядчик переделает за свой счёт

С фирмой-подрядчиком, устроившей нелепый ремонт фонтана на площади Мира в Ярославле, расторгли контракт. Именно ремонт этого фонтана навлёк на мэра Ярославля открытую критику со стороны губернатора — глава региона буквально отчитал градоначальника за происходящее.

Дело в том, что подрядчик решил отложить основное обновление фонтана до весны, а пока упаковал чашу в серую плитку, сродни той, что облицовывают полы и стены в уборных.

— Контракт с подрядчиком расторгнут. Весной он выполнит обязательства по ремонту за свой счёт, — рассказали в мэрии Ярославля.