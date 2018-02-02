|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Власти расторгли контракт с фирмой, уложившей туалетную плитку на фонтан
2 февраля 2018
1 580 5
С фирмой-подрядчиком, устроившей нелепый ремонт фонтана на площади Мира в Ярославле, расторгли контракт. Именно ремонт этого фонтана навлёк на мэра Ярославля открытую критику со стороны губернатора — глава региона буквально отчитал градоначальника за происходящее.
Дело в том, что подрядчик решил отложить основное обновление фонтана до весны, а пока упаковал чашу в серую плитку, сродни той, что облицовывают полы и стены в уборных.
— Контракт с подрядчиком расторгнут. Весной он выполнит обязательства по ремонту за свой счёт, — рассказали в мэрии Ярославля.
Фото: Дмитрий Миронов/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров