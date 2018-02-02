Пропавшего 17-летнего блондина нашли на улице

Подросток жил у друзей целый месяц

В Ярославле нашли пропавшего 17-летнего блондина. Молодого человека на улице обнаружили полицейские.

— Подросток явно у кого-то жил всё это время. Нашли его быстро, поскольку ориентировки распространили быстро по всему городу, — рассказали в «ЯрСпасе».

17-летний Григорий Повереннов пропал месяц назад. В розыск его объявили только вчера. Благодаря необычной внешности, он сразу стал попадать на глаза ярославцам. Молодого человека заметили за Волгой. Он прогуливался по «Космосу» вместе с подругой.