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Пропавшего 17-летнего блондина нашли на улице
2 февраля 2018
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В Ярославле нашли пропавшего 17-летнего блондина. Молодого человека на улице обнаружили полицейские.
— Подросток явно у кого-то жил всё это время. Нашли его быстро, поскольку ориентировки распространили быстро по всему городу, — рассказали в «ЯрСпасе».
17-летний Григорий Повереннов пропал месяц назад. В розыск его объявили только вчера. Благодаря необычной внешности, он сразу стал попадать на глаза ярославцам. Молодого человека заметили за Волгой. Он прогуливался по «Космосу» вместе с подругой.
Фото: "ЯрСпас"
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