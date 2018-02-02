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В США совершил аварийную посадку самолёт, на котором летел КВНщик из Ярославля
2 февраля 2018
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Ярославский КВНщик оказался на борту самолёта, который совершил аварийную посадку в аэропорту США. Лайнер авиакомпании Azur Air летел на Кубу, куда и направлялся на отдых ярославец Иван Кулаков. О происшествии он сообщил своим подписчикам в Instagram.
— Ребята, у нас сломался самолёт. Мы в Атлантик-Сити, США! Всё хорошо, есть шанс, что уже сегодня будем на Кубе, — написал Иван Кулаков.
Самолёт летел из России на Кубу, на его борту находились 300 пассажиров. По информации из генконсульства, у судна возникла неисправность в двигателе, в связи с чем пилоты приняли решение об экстренной посадке.
Правда, нештатная ситуация завершилась хорошо — за пассажирами выслали новый самолёт, и ярославский шутник уже отдыхает в жаркой стране.
Фото: Иван Кулаков / Instagram
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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