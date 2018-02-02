В США совершил аварийную посадку самолёт, на котором летел КВНщик из Ярославля

Фото из самолёта после аварийного приземления

Ярославский КВНщик оказался на борту самолёта, который совершил аварийную посадку в аэропорту США. Лайнер авиакомпании Azur Air летел на Кубу, куда и направлялся на отдых ярославец Иван Кулаков. О происшествии он сообщил своим подписчикам в Instagram.

— Ребята, у нас сломался самолёт. Мы в Атлантик-Сити, США! Всё хорошо, есть шанс, что уже сегодня будем на Кубе, — написал Иван Кулаков.

Самолёт летел из России на Кубу, на его борту находились 300 пассажиров. По информации из генконсульства, у судна возникла неисправность в двигателе, в связи с чем пилоты приняли решение об экстренной посадке.

Правда, нештатная ситуация завершилась хорошо — за пассажирами выслали новый самолёт, и ярославский шутник уже отдыхает в жаркой стране.