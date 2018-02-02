Мэр Ярославля потребовал разобраться с трусами на Красной площади

Вид трусов в самом центре Ярославля разгневал мэра города Владимира Слепцова

Сегодня на общегородской планёрке мэр опять устроил разнос подчинённым.

— У нас уже трусами торгуют на Красной площади возле университета, а мы этого не видим, — Слепцов был грозен.

Мэр рассказал, что возмущён увиденным на центральных улицах — трусы и колготки на заборе, рыба в машинах, бабушки с соленьями и вареньем.

— Они уже никого не стесняются, а вы как будто их не видите, — рявкнул градоначальник на своих заместителей и глав районов. И потребовал разобраться с торговцами.

— Но они нас уже в лицо узнают и разбегаются, когда мы к ним пытаемся подойти, — попыталась оправдаться глава администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.

Но Владимир Слепцов никаких но и слышать не хотел.

— У нас в городе было 4 несанкционированных точки, а теперь стало 104, — заявил мэр. — Это разве нормально? Я год назад подписал постановление о выделении 150 бесплатных мест для торговли на рынках. Я ведь поддерживаю производителей. Всех, даже бабушек с огурчиками и грибочками. Но пусть торгуют на рынке, где есть лаборатория и продукты проверят. Мы же не хотим, чтобы люди отравились. Но торговцы на рынки-то не хотят. Им нужно встать там, где толпы людей из десяти автобусов выходят. А люди ведутся на низкие цены и покупают сомнительные товары.

Владимир Слепцов требует, чтобы всех торговцев загнали на рынки

Досталось и полицейским. Мэр заявил, что сотрудники МВД тоже, как и его подчинённые, закрывают глаза на весь этот «торговый хаос».

— В Москве же такого нет, а у нас почему-то есть, — сказал он представителям отдела полиции «Кировский». — Потому что в столице существуют санкции и ответственность, а у нас существует безответственность. Остановите это любыми законными способами: штрафы, изъятие товара, суды.

Обратился градоначальник и к представителям СМИ. Он попросил журналистов показывать лица людей, торгующих незаконно на улицах города.

Также мэр Слепцов ругался на то, что городские власти плохо борются с незаконной торговлей алкоголя по ночам. Он даже дал точный адрес киоска «Роспечати», где можно купить палёную водку за 90 рублей.