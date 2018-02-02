В Ярославле средь бела дня насмерть забили мужчину

Преступник бил мужчину, пока у того не посинели губы

41-летний ярославец пойдёт в тюрьму за то, что убил незнакомого мужчину.

Трагедия произошла днём 31 октября 2017 года в районе Толги. Несмотря на то, что был довольно ранний час, 41-летний ярославец уже был сильно пьян. Ему по пути попался незнакомец, к которому он прицепился. Разгорелся конфликт. Да такой, что мужчина схватил железную трубу и начал избивать прохожего.

— Он бил его до тех пор, пока у жертвы не посинели губы. Пострадавший получил множественные переломы всего тела и умер практически сразу. Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы, — рассказа помощник заволжского прокурора Олеся Журавлёва.