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В Ярославле средь бела дня насмерть забили мужчину
2 февраля 2018
6 063 16
41-летний ярославец пойдёт в тюрьму за то, что убил незнакомого мужчину.
Трагедия произошла днём 31 октября 2017 года в районе Толги. Несмотря на то, что был довольно ранний час, 41-летний ярославец уже был сильно пьян. Ему по пути попался незнакомец, к которому он прицепился. Разгорелся конфликт. Да такой, что мужчина схватил железную трубу и начал избивать прохожего.
— Он бил его до тех пор, пока у жертвы не посинели губы. Пострадавший получил множественные переломы всего тела и умер практически сразу. Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы, — рассказа помощник заволжского прокурора Олеся Журавлёва.
Фото: Александра Савельева
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