|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Троллейбус смял легковушку: на «Гиганте» образовалась огромная пробка
2 февраля 2018
3 923 7
Из-за утренней аварии на «Гиганте» образовалась огромная пробка. Оказалось, что ДТП вновь произошло с участием общественного транспорта.
— Троллейбус снёс легковушку. Стоят оба ряда, — сообщают водители, которые застряли в пробке.
Пока неизвестно, есть ли в аварии пострадавшие. Мы уточняем эту информацию. Водители, ищите пути объезда.
Фото: Подслушано у водителей/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров