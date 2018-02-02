Троллейбус смял легковушку: на «Гиганте» образовалась огромная пробка

Водители, ищите пути объезда

Из-за утренней аварии на «Гиганте» образовалась огромная пробка. Оказалось, что ДТП вновь произошло с участием общественного транспорта.

— Троллейбус снёс легковушку. Стоят оба ряда, — сообщают водители, которые застряли в пробке.

Пока неизвестно, есть ли в аварии пострадавшие. Мы уточняем эту информацию. Водители, ищите пути объезда.