Ярославский актёр приютил у себя бездомного щенка

Поклонники решили, что у собаки хозяина похожие глаза

Ярославский актёр роман Курцын умилил многотысячную армию своих поклонников. Звезда теле- и киноэкрана взял себе бездомного щенка. Пёс ехал к Роману из Санкт-Петербурга.

— Люди! Кто едет из Питера в Москву? Я решил забрать эту бездомную малышку к себе домой... Нужно привезти, я встречу! Щенок уже на передержке, у ветеринара был, здоровая собака, переноска тоже готова! — бросил он клич в соцсетях. Не прошло и дня, как помощники тут же нашлись.

У Романа тысячи фанатов в интернете

— Девчонка едет ко мне, — оповестил актёр подписчиков во «ВКонтакте».

Те ответили ему сотнями лайков.