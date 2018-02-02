Ярославский актёр приютил у себя бездомного щенка

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Ярославский актёр роман Курцын умилил многотысячную армию своих поклонников. Звезда теле- и киноэкрана взял себе бездомного щенка. Пёс ехал к Роману из Санкт-Петербурга.
— Люди! Кто едет из Питера в Москву? Я решил забрать эту бездомную малышку к себе домой... Нужно привезти, я встречу! Щенок уже на передержке, у ветеринара был, здоровая собака, переноска тоже готова! — бросил он клич в соцсетях. Не прошло и дня, как помощники тут же нашлись.
— Девчонка едет ко мне, — оповестил актёр подписчиков во «ВКонтакте».
Роман Курцын рассказал Ивану Урганту, за что его выгнали из института.
Те ответили ему сотнями лайков.
— Роман — крутой мужик! Встречу на съемках, пожму руку! — пишут ему в комментариях. Роман Курцын в последнее время не сходит с киноафиш. Ярославский актёр и каскадёр снялся в нашумевшем фильме «Крым». До этого кассы собирала комедия «Гуляй, Вася!» с его участием. Роман Курцын также много снимается в сериалах.
Фото: Роман Курцын/Vk.com
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