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Подробности страшного пожара в Ростовском районе: женщина погибла, готовя еду
1 февраля 2018
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Ростовские следователи будут разбираться в обстоятельствах пожара, случившегося 31 января в доме в селе Ново-Никольском в Ярославской области.
По предварительным данным, 62-летняя женщина готовила еду и случайно что-то подожгла на кухне.
— Так как квартира была сильно захламлена, возникло сразу задымление и огонь распространился. Она задохнулась, — рассказали в Следственном комитете.
Сейчас следователи проводят доследственную проверку.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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