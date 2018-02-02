Подробности страшного пожара в Ростовском районе: женщина погибла, готовя еду

Квартира выгорела дотла

Ростовские следователи будут разбираться в обстоятельствах пожара, случившегося 31 января в доме в селе Ново-Никольском в Ярославской области.

По предварительным данным, 62-летняя женщина готовила еду и случайно что-то подожгла на кухне.

— Так как квартира была сильно захламлена, возникло сразу задымление и огонь распространился. Она задохнулась, — рассказали в Следственном комитете.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку.