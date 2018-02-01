Ярославль вошёл в шорт-лист конкурса на звание «Молодежная столица Европы»

Ярославль имеет большие шансы на победу

Появились первые результаты конкурса на звание «Молодежная столица Европы — 2021». И Ярославль — в числе лидеров. Город вошел в число восьми городов, которые продолжат борьбу за победу.

Второй тур будет в середине марта, а победителя определят в ноябре. Соперники у нас сильные — Казань, Клайпеда и Каунас (Литва), а также Ольборг из Дании, Кишинэу из Молдавии, Вараждин из Хорватии и Большая Никосия из Республики Кипр.



— Наша команда провела десятки встреч, фокус-групп и опросов среди молодежи, заявка на конкурс от Ярославля реально отражает проблемы и устремления молодежного сообщества нашего города, — говорит Данила Бедяев, один из авторов проекта. — Мы надеемся, что международное жюри оценит это по-достоинству.



Зачем нам вообще такой статус? Он присуждается на один год. Тот город, который станет победителем, будет неким молодёжным центром, где будут встречаться молодые и креативные, будут придумывать совместные новые проекты.