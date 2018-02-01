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Ярославль вошёл в шорт-лист конкурса на звание «Молодежная столица Европы»
1 февраля 2018
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Появились первые результаты конкурса на звание «Молодежная столица Европы — 2021». И Ярославль — в числе лидеров. Город вошел в число восьми городов, которые продолжат борьбу за победу.
Второй тур будет в середине марта, а победителя определят в ноябре. Соперники у нас сильные — Казань, Клайпеда и Каунас (Литва), а также Ольборг из Дании, Кишинэу из Молдавии, Вараждин из Хорватии и Большая Никосия из Республики Кипр.
Фото: мэрия Ярославля
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 02.02.2018 Из-за олимпийских спортсменов в центре Ярославля перекроют движение
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