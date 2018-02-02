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Из-за олимпийских спортсменов в центре Ярославля перекроют движение
2 февраля 2018
3 059 18
Центр Ярославля на весь день перекроют 3 февраля.
Ограничение движения введут в связи с проведением акции в поддержку спортсменов — участников XXIII зимних Олимпийских игр в Корее, — рассказали в мэрии Ярославля.
Не проехать на машине будет с шести утра до девяти вечера. Ограничат движение на участках Советской (от улицы Кедрова, Кирова, Нахимсона, Народного переулка), Советского переулка, площади Челюскинцев.
Здесь же нельзя будет оставлять автомобиль.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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