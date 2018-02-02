Из-за олимпийских спортсменов в центре Ярославля перекроют движение

Центральные улицы придётся объезжать

Центр Ярославля на весь день перекроют 3 февраля.

Ограничение движения введут в связи с проведением акции в поддержку спортсменов — участников XXIII зимних Олимпийских игр в Корее, — рассказали в мэрии Ярославля.

Не проехать на машине будет с шести утра до девяти вечера. Ограничат движение на участках Советской (от улицы Кедрова, Кирова, Нахимсона, Народного переулка), Советского переулка, площади Челюскинцев.

Здесь же нельзя будет оставлять автомобиль.