Уличная еда и богатырские бои: полная программа главной Масленицы страны

Уже на следующей неделе стартует большой праздник — главная Масленица страны. Ярославль будет прощаться с зимой целую неделю. Развлечений будет масса. Разные забавы придумали на каждый день. Смотрите полную программу:
11 февраля, воскресенье
Первомайский бульвар
13:00–13:30 — церемония открытия фестивалей уличной еды и уличного искусства;
13:00–13:30 — Mannequin Challenge* «Ярославские столбы» (Первомайский бульвар от Красной площади до памятника Н.А.Некрасову);
13:30–14:00 — солнечное карнавальное шествие по маршруту: Первомайский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь.
Построение колонны с 13:00 до 13:30 на Первомайском бульваре от Красной площади до памятника Некрасову.
Советская площадь
13:00 — «Здравствуй, Масленица!» Концертная программа с участием ансамблей «Услада», «Диво», «Узарень»;
13:50 — Большой солнечный хоровод;
14:00 — торжественная церемония открытия фестиваля «Главная Масленица страны». Церемония встречи солнца «Здравствуй! Здравствуй! Солнце яркое!». Зажжение масленичного огня;
16:00 — показательные выступления курсантов Рязанского высшего военного воздушно-десантного училища имени В.Ф. Маргелова. Рукопашный бой, выступление вокального ансамбля «Крылатая пехота» и команды КВН училища;
17:00–19:00 — «Яриловы потехи» — концертно-игровая программа с участием творческих коллективов города Ярославля и городов «Золотого кольца» России;
11:00–21:00 — масленичная ярмарка;
10:00–22:00 — ледовый каток;
13:30–14:30 — выставочный матч по хоккею с мячом, встречаются команды «Медведь» (Ярославль) и «Старт» (Нерехта);
15:00–16:00 — показательные выступления и мастер-класс по фигурному катанию на коньках;
17:00–21:00 — программа «Спорт в каждый двор».
В течение Масленичной недели:
Фестиваль уличной еды на Первомайском бульваре
11 февраля с 11:00–20:00, 12 февраля — выходной;
13–16 февраля с 12:00–15:00;
17–18 февраля с 11:00–20:00.
Фестиваль уличного искусства
11, 17, 18 февраля — на Первомайском бульваре;
17, 18 февраля — в Демидовском сквере;
масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;
11, 17 и 18 февраля — ярмарка народных промыслов и ремесел на улице Кирова (от улицы Андропова до Советской площади);
выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;
традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);
12–15, 17 февраля интерактивные программы «Румяная да затейливая Масленица» в Губернаторском саду Ярославского художественного музея.
12–18 февраля — квест-игра «Космическая Масленица» в культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой.
11–18 февраля — в кафе и ресторанах города Ярославля масленичное меню!
12 февраля, понедельник
Первый день Масленицы — «Встреча с чудесами».
Советская площадь
10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;
18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;
18:00–21:00 — масленичная ярмарка;
18:00–20:00 — «Масленица идёт, блины да забавы несёт!» Игровая программа клуба исторической реконструкции «Рарог» и коллективов дома культуры «Красный Перекоп»;
15:00 — открытие выставки народных промыслов и ремесел «Парад ремесел» (городской выставочный зал имени Нужина, ул. Свободы, 15);
Мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, оберегов во всех домах и дворцах культуры города, в муниципальных библиотеках, в Музее истории города, в музее Богдановича.
13 февраля, вторник
Второй день Масленицы — «Заигрыши».
Советская площадь
10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;
18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;
18:00–21:00 — масленичная ярмарка;
18:00–20:00 — фестиваль частушек «Яркие перепевки»;
18:00 — Дворец культуры им. А.М. Добрынина — масленичный концерт детского ансамбля казачьей песни «Плетенька» (билеты в кассах дворца).
14 февраля, среда
Третий день Масленицы — «Солнцепек».
Советская площадь
10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;
18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;
18:00–21:00 — масленичная ярмарка;
18:00–20:00 — «Блины с припеком». Игровая программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Гамма»;
16:00 — Резиденция Государыни Масленицы (Революционный проезд, 14а) — игровая программа «Масленица круглый год». Кукольное представление, исконно русские забавы, перетягивание каната, прыжки в мешках, конкурсы с призами. Участие в программе бесплатное, предварительная запись по телефону 940-514 обязательна.
18:30 — Филармония — концертная программа «Русские праздники» с участием народного артиста России Владимира Девятова (Москва) и группы «ЯR-марка» (билеты в кассах).
15 февраля, четверг
Четвертый день Масленицы — «Молодецкий разгуляй — солнце забавляй!».
Советская площадь
10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;
09:00–14:00 — первенство Ярославской области по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»;
18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;
18:00–21:00 — масленичная ярмарка;
18:00–20:00 — молодежная программа «Вот блин!».
Лыжная база Спортивной школы №19
(Яковлевский бор, ул. 3-я Яковлевская, 31)
14:00–16:00 — массовый лыжный фестиваль.
16:00 — Резиденция Государыни Масленицы (Революционный проезд, дом 14А) — игровая программа «Масленица круглый год». Кукольное представление, исконно русские забавы, перетягивание каната, прыжки в мешках, конкурсы с призами. Участие в программе бесплатное, предварительная запись по телефону 940-514 обязательна.
16 февраля, пятница
Пятый день Масленицы «Тёщины вечорки».
Советская площадь
10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;
09:00–14:00 — первенство Ярославской области по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»;
17:00–19:00 — товарищеская встреча по хоккею;
18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;
18:00–21:00 — масленичная ярмарка;
18:00–20:00 — «Тёщины вечерки» — праздник тещи. Конкурс «Тёщеньке на язычок», забавы для лучшего зятя, песни, истории, частушки про тещу. «Нарядные вечерки». Игровая программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Энергетик»;
18:30 — филармония — концертная программа «Вдоль по Питерской», посвященная 145-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина (билеты в кассах).
17 февраля, суббота
Шестой день Масленицы «Солнышко-проказник — наш семейный праздник».
12:00 — концертная программа учащихся Детских школ искусств г. Ярославля;
14:00 — концерт Музыкального театра традиций «Иван да Марья» (г. Москва);
15:00 — фестиваль «Разукрашенные сани» и концертная программа творческих коллективов Дворца культуры «Магистраль»;
16:00 — «Широкая Масленица». Концертный марафон с участием творческих коллективов Дворца культуры «Судостроитель» и Дома культуры «Радий»;
19:00–21:00 — масленичный танцпол.
Ледовый каток на Советской площади
10:00–22:00 — массовое катание на коньках:
09:00–14:00 — первенство Ярославской области по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»:
14:30–15:30 — показательная тренировка по хоккею:
18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор.
Стадион «Спартаковец»
12:00–16:00 — спортивный праздник. Чемпионат города Ярославля по перетягиванию каната. Соревнования по русской лапте.
Ярославский музей-заповедник
10:00–11:30 — интерактивная программа «Путешествие в карете истории по Масленичной неделе». Танцевальные игры и развлечения XVIII века, ярмарочный театр Петрушки, тайны старинных сундуков, прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов с дегустацией;
12:00–15:00 — праздничная программа «Масленичные гуляния в музее!» Старинные игры, хороводы, силовые забавы, гуляния удалецкие, мастер-класс, богатырские бои на мечах (билеты в кассах музея).
Центр творческой реабилитации инвалидов (ул.Рыбинская, 51)
13:00 — театрализованная фольклорная программа «Масленичный разгуляй».
Музей истории города Ярославля (Волжская наб., 17)
14:00 — интерактивная программа «Ярославское хлебосольство» (билеты в кассах музея).
Ярославский зоопарк
13:00 — силовое шоу русских богатырей, игры, конкурсы, хороводы, перетягивание каната, ледяной столб, мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол «Масленица» и «Конь-огонь», блинные мастер-классы, угощение животных зоопарка «Вкусной Масленицей». Изготовление снежной открытки «С Масленицей!»
14:00 — «Солнца град». Концертные программы ярославских исполнителей;
15:30 — установление рекорда «Самый высокий самовар России»;
15:30 — силовое шоу Михаила Сидорычева;
16:00 — церемония передачи символа солнца победительнице открытого городского конкурса «Сударыня Масленица»;
17:00–19:00 — масленичный танцпол.
Ледовый каток на Советской площади
10:00–22:00 — массовое катание на коньках;
12:30–13:30 — показательная тренировка по шорт-треку;
14:00–16:30 — Матч звёзд хоккея ЯНХЛ;
18:00–22.00 — программа «Спорт в каждый двор».
Стадион «Спартаковец»
12:00–16:00 — Спортивный праздник. Кулачный бой «Стенка на стенку». Масленичный столб. Соревнования по гиревому спорту.
Ярославский музей-заповедник
14:30, 16:00 — интерактивная программа «Путешествие в карете истории по Масленичной неделе». Танцевальные игры и развлечения XVIII века, ярмарочный театр Петрушки, тайны старинных сундуков, прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов с дегустацией (билеты в кассах музея).
Парк на острове Даманский
13:00–19:00 — концертно-развлекательная интерактивная программа «Масленичные забавы». Покорение масленичного столба. Масленичный футбол на снегу, блин пожеланий, гонки на бубликах, хоккей метлами, метание валенок, надувное колесо, перетягивание каната, бой подушками, гигантская скакалка. Мастер-класс «Пряничная лавка». Горячие блины.
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