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Город

Уличная еда и богатырские бои: полная программа главной Масленицы страны

1 февраля 2018
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Масленица, Ярославль

Уже на следующей неделе стартует большой праздник — главная Масленица страны. Ярославль будет прощаться с зимой целую неделю. Развлечений будет масса. Разные забавы придумали на каждый день. Смотрите полную программу:

11 февраля, воскресенье

Первомайский бульвар

  • 13:00–13:30 — церемония открытия фестивалей уличной еды и уличного искусства;
  • 13:00–13:30 — Mannequin Challenge* «Ярославские столбы» (Первомайский бульвар от Красной площади до памятника Н.А.Некрасову);
  • 13:30–14:00 — солнечное карнавальное шествие по маршруту: Первомайский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь.

Построение колонны с 13:00 до 13:30 на Первомайском бульваре от Красной площади до памятника Некрасову.

Советская площадь

  • 13:00 — «Здравствуй, Масленица!» Концертная программа с участием ансамблей «Услада», «Диво», «Узарень»;
  • 13:50 — Большой солнечный хоровод;
  • 14:00 — торжественная церемония открытия фестиваля «Главная Масленица страны». Церемония встречи солнца «Здравствуй! Здравствуй! Солнце яркое!». Зажжение масленичного огня;
  • 15:00 — «Румяный круг» — концертная программа творческих коллективов Ярославской области;
  • 16:00 — показательные выступления курсантов Рязанского высшего военного воздушно-десантного училища имени В.Ф. Маргелова. Рукопашный бой, выступление вокального ансамбля «Крылатая пехота» и команды КВН училища;
  • 17:00–19:00 — «Яриловы потехи» — концертно-игровая программа с участием творческих коллективов города Ярославля и городов «Золотого кольца» России;
  • 11:00–21:00 — масленичная ярмарка;
  • 10:00–22:00 — ледовый каток;
  • 13:30–14:30 — выставочный матч по хоккею с мячом, встречаются команды «Медведь» (Ярославль) и «Старт» (Нерехта);
  • 15:00–16:00 — показательные выступления и мастер-класс по фигурному катанию на коньках;
  • 17:00–21:00 — программа «Спорт в каждый двор».

В течение Масленичной недели:

Фестиваль уличной еды на Первомайском бульваре

  • 11 февраля с 11:00–20:00, 12 февраля — выходной;
  • 13–16 февраля с 12:00–15:00;
  • 17–18 февраля с 11:00–20:00.

Фестиваль уличного искусства

  • 11, 17, 18 февраля — на Первомайском бульваре;
  • 17, 18 февраля — в Демидовском сквере;
  •  масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;
  • 11, 17 и 18 февраля — ярмарка народных промыслов и ремесел на улице Кирова (от улицы Андропова до Советской площади);
  • выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;
  • традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);
  • 12–15, 17 февраля интерактивные программы «Румяная да затейливая Масленица» в Губернаторском саду Ярославского художественного музея.
  • 12–18 февраля — квест-игра «Космическая Масленица» в культурно-просветительском центре имени В.В. Терешковой.
  • 11–18 февраля — в кафе и ресторанах города Ярославля масленичное меню!

12 февраля, понедельник

Первый день Масленицы — «Встреча с чудесами».

Советская площадь

  • 10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;
  • 18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;
  • 18:00–21:00 — масленичная ярмарка;
  • 18:00–20:00 — «Масленица идёт, блины да забавы несёт!» Игровая программа клуба исторической реконструкции «Рарог» и коллективов дома культуры «Красный Перекоп»;
  • 15:00 — открытие выставки народных промыслов и ремесел «Парад ремесел» (городской выставочный зал имени Нужина, ул. Свободы, 15);

Мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, оберегов во всех домах и дворцах культуры города, в муниципальных библиотеках, в Музее истории города, в музее Богдановича.

13 февраля, вторник

Второй день Масленицы — «Заигрыши».

Советская площадь

  • 10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;
  • 18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;
  • 18:00–21:00 — масленичная ярмарка;
  • 18:00–20:00 — фестиваль частушек «Яркие перепевки»;
  • 18:00 — Дворец культуры им. А.М. Добрынина — масленичный концерт детского ансамбля казачьей песни «Плетенька» (билеты в кассах дворца).

14 февраля, среда

Третий день Масленицы — «Солнцепек».

Советская площадь

  • 10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;
  • 18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;
  • 18:00–21:00 — масленичная ярмарка;
  • 18:00–20:00 — «Блины с припеком». Игровая программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Гамма»;
  • 16:00 — Резиденция Государыни Масленицы (Революционный проезд, 14а) — игровая программа «Масленица круглый год». Кукольное представление, исконно русские забавы, перетягивание каната, прыжки в мешках, конкурсы с призами. Участие в программе бесплатное, предварительная запись по телефону 940-514 обязательна.

17:00 — ДК «Магистраль» (Суздальское шоссе, 1) — конкурсная игровая программа «Выборы Сударыни ярославской Масленицы — 2018».

18:30 — Филармония — концертная программа «Русские праздники» с участием народного артиста России Владимира Девятова (Москва) и группы «ЯR-марка» (билеты в кассах).

15 февраля, четверг

Четвертый день Масленицы — «Молодецкий разгуляй — солнце забавляй!».

Советская площадь

  • 10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;
  • 09:00–14:00 — первенство Ярославской области по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»;
  • 18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;
  • 18:00–21:00 — масленичная ярмарка;
  • 18:00–20:00 — молодежная программа «Вот блин!».

Лыжная база Спортивной школы №19

(Яковлевский бор, ул. 3-я Яковлевская, 31)

  • 14:00–16:00 — массовый лыжный фестиваль.
  • 16:00 — Резиденция Государыни Масленицы (Революционный проезд, дом 14А) — игровая программа «Масленица круглый год». Кукольное представление, исконно русские забавы, перетягивание каната, прыжки в мешках, конкурсы с призами. Участие в программе бесплатное, предварительная запись по телефону 940-514 обязательна.

16 февраля, пятница

Пятый день Масленицы «Тёщины вечорки».

Советская площадь

  • 10:00–22:00 — массовое катание на коньках на ледовом катке;
  • 09:00–14:00 — первенство Ярославской области по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»;
  • 17:00–19:00 — товарищеская встреча по хоккею;
  • 18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор»;
  • 18:00–21:00 — масленичная ярмарка;
  • 18:00–20:00 — «Тёщины вечерки» — праздник тещи. Конкурс «Тёщеньке на язычок», забавы для лучшего зятя, песни, истории, частушки про тещу. «Нарядные вечерки». Игровая программа с участием творческих коллективов Дома культуры «Энергетик»;
  • 18:30 — филармония — концертная программа «Вдоль по Питерской», посвященная 145-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина (билеты в кассах).

17 февраля, суббота

Шестой день Масленицы «Солнышко-проказник — наш семейный праздник».

Советская площадь

  • 10:30–21:00 — масленичная ярмарка, ремесленные ряды;
  • 12:00 — концертная программа учащихся Детских школ искусств г. Ярославля;
  • 14:00 — концерт Музыкального театра традиций «Иван да Марья» (г. Москва);
  • 15:00 — фестиваль «Разукрашенные сани» и концертная программа творческих коллективов Дворца культуры «Магистраль»;
  • 16:00 — «Широкая Масленица». Концертный марафон с участием творческих коллективов Дворца культуры «Судостроитель» и Дома культуры «Радий»;
  • 19:00–21:00 — масленичный танцпол.

Ледовый каток на Советской площади

  • 10:00–22:00 — массовое катание на коньках:
  • 09:00–14:00 — первенство Ярославской области по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»:
  • 14:30–15:30 — показательная тренировка по хоккею:
  • 18:00–22:00 — программа «Спорт в каждый двор.

Стадион «Спартаковец»

  • 12:00–16:00 — спортивный праздник. Чемпионат города Ярославля по перетягиванию каната. Соревнования по русской лапте.

Ярославский музей-заповедник

  • 10:00–11:30 — интерактивная программа «Путешествие в карете истории по Масленичной неделе». Танцевальные игры и развлечения XVIII века, ярмарочный театр Петрушки, тайны старинных сундуков, прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов с дегустацией;
  • 12:00–15:00 — праздничная программа «Масленичные гуляния в музее!» Старинные игры, хороводы, силовые забавы, гуляния удалецкие, мастер-класс, богатырские бои на мечах (билеты в кассах музея).

Центр творческой реабилитации инвалидов (ул.Рыбинская, 51)

13:00 — театрализованная фольклорная программа «Масленичный разгуляй».

Музей истории города Ярославля (Волжская наб., 17)

14:00 — интерактивная программа «Ярославское хлебосольство» (билеты в кассах музея).

Ярославский зоопарк

13:00 — силовое шоу русских богатырей, игры, конкурсы, хороводы, перетягивание каната, ледяной столб, мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол «Масленица» и «Конь-огонь», блинные мастер-классы, угощение животных зоопарка «Вкусной Масленицей». Изготовление снежной открытки «С Масленицей!»

18 февраля, воскресенье

Седьмой день Масленицы. Программа «Солнца град»

Советская площадь

  • 10:30–21:00 — масленичная ярмарка, ремесленные ряды;
  • 12:00 — «Дорогих гостей встречаем, Масленицу отмечаем». Концертная программа творческих коллективов Дома культуры «Строитель»;
  • 13:00–13:30 — специальное гашение открыток и конвертов памятным календарным художественным штемпелем «Ярославль. Золотое кольцо»;
  • 14:00 — «Солнца град». Концертные программы ярославских исполнителей;
  • 15:30 — установление рекорда «Самый высокий самовар России»;
  • 15:30 — силовое шоу Михаила Сидорычева;
  • 16:00 — церемония передачи символа солнца победительнице открытого городского конкурса «Сударыня Масленица»;
  • 17:00–19:00 — масленичный танцпол.

Ледовый каток на Советской площади

  • 10:00–22:00 — массовое катание на коньках;
  • 12:30–13:30 — показательная тренировка по шорт-треку;
  • 14:00–16:30 — Матч звёзд хоккея ЯНХЛ;
  • 18:00–22.00 — программа «Спорт в каждый двор».

Стадион «Спартаковец»

  • 12:00–16:00 — Спортивный праздник. Кулачный бой «Стенка на стенку». Масленичный столб. Соревнования по гиревому спорту.

Ярославский музей-заповедник

  • 14:30, 16:00 — интерактивная программа «Путешествие в карете истории по Масленичной неделе». Танцевальные игры и развлечения XVIII века, ярмарочный театр Петрушки, тайны старинных сундуков, прабабушкины секреты рецептов вкусных блинов с дегустацией (билеты в кассах музея).

Парк на острове Даманский

13:00–19:00 — концертно-развлекательная интерактивная программа «Масленичные забавы». Покорение масленичного столба. Масленичный футбол на снегу, блин пожеланий, гонки на бубликах, хоккей метлами, метание валенок, надувное колесо, перетягивание каната, бой подушками, гигантская скакалка. Мастер-класс «Пряничная лавка». Горячие блины.

17:00 — Сжигание чучела Масленицы.

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
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