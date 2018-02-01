Перед президентскими выборами сотрудники МФЦ устроят поквартирный обход ярославцев

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года

В ярославских многофункциональных центрах начали приём заявлений от людей, которые в день выборов президента России не смогут проголосовать на избирательном участке по прописке. И сделать это можно будет без открепительного удостоверения.

— Принимать такие заявки от людей мы будем до 12 марта. Можно прийти или к нам, или в МФЦ того города, где будете находиться в день выборов, — уточнили в МФЦ. — Сделать это можно и на сайте «Госуслуги». Но это касается только тех, кто зарегистрирован на портале.

Скоро в Ярославле представители МФЦ будут ходить по квартирам и домам горожан и подробно рассказывать об этом. Законных представителей, выполняющих поквартирный обход, можно узнать по бейджам «Мои Документы». Фамилия и имя обходчика должны соответствовать данным в паспорте, который каждый представитель должен иметь при себе.

— На выборах в прошлом году в Ярославской области впервые в России применялась возможность голосования по месту нахождения. С легкой руки ярославцев ее окрестили «Голосуй, где живешь», — сказал председатель областной избирательной комиссии Олег Захаров.

Выборы президента России пройдут в этом году 18 марта. На пост главы государства на данный момент претендуют семь человек: Сергей Бабурин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Павел Грудинин, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Ксения Собчак и Борис Титов. Также желание стать кандидатом изъявлял Алексей Навальный, но не был допущен до выборов. Действующему президенту на выборах в Ярославской области поможет певец Денис Майданов.