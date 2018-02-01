Четыре ребёнка в секунду: как разобрали места в первых классах Ярославля

Нервы родителей на пределе во время подачи заявлений в школы

Сегодня в ярославских школах началась вторая волна подачи заявлений от родителей будущих первоклашек. Документы начали принимать школы №4, №26, №43 и многие другие. И, как передают родители, места в первых классах расхватали... за секунды.

— Мы попали только 37 на пятой секунде, — делится мама Евгения Сударева. — Хотя многие говорят, что возникали ошибки на портале при подаче заявлений через «Госуслуги». Нервы у родителей на пределе, конечно. У меня есть знакомые, которые даже квартиру покупали в районе, чтобы попасть в языковую школу.

Мать будущего первоклашки опубликовала в соцсетях списки тех, кто подавал заявления в школу №42, на них видно, что борьба за места шла на секунды. Только в первую секунду девяти часов утра принято сразу пять заявлений. За одну минуту в школе разобрали уже 60 мест. Лишь около десяти мест в этом списке, судя по времени, достались родителям из живой очереди в школу.

Места в первые классы разобрали за секунды

Корреспондент 76.ru сегодня лично записала своего сына в первый класс: как у неё это получилось.