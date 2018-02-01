|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Четыре ребёнка в секунду: как разобрали места в первых классах Ярославля
1 февраля 2018
1 115 0
Сегодня в ярославских школах началась вторая волна подачи заявлений от родителей будущих первоклашек. Документы начали принимать школы №4, №26, №43 и многие другие. И, как передают родители, места в первых классах расхватали... за секунды.
— Мы попали только 37 на пятой секунде, — делится мама Евгения Сударева. — Хотя многие говорят, что возникали ошибки на портале при подаче заявлений через «Госуслуги». Нервы у родителей на пределе, конечно. У меня есть знакомые, которые даже квартиру покупали в районе, чтобы попасть в языковую школу.
Мать будущего первоклашки опубликовала в соцсетях списки тех, кто подавал заявления в школу №42, на них видно, что борьба за места шла на секунды. Только в первую секунду девяти часов утра принято сразу пять заявлений. За одну минуту в школе разобрали уже 60 мест. Лишь около десяти мест в этом списке, судя по времени, достались родителям из живой очереди в школу.
Корреспондент 76.ru сегодня лично записала своего сына в первый класс: как у неё это получилось.
Фото: Анна Лурье, Евгения Сударева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
29 января
«Zомбоящик»: веселые картинки
Коррумпированный судья, столичные геи, пьяный Толстой, плохая актриса из рекламы — если данные персонажи кажутся вам слишком банальными, то не...
фильм для поколения... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров