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В Ярославской области во время пожара погибла бабушка
1 февраля 2018
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В Ростовском районе в селе Новоникольское произошёл сильный пожар, в котором погибла бабушка. Дом загорелся накануне вечером в 20 часов 15 минут. Пожарные были на месте уже через впять минут. Огонь тушили полчаса. Эвакуировать удалось всех жильцов, кроме старушки, в квартире которой и начался пожар.
— Женщина погибла. Причины пожара устанавливаются, — пояснили в управлении МЧС по Ярославской области.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что после страшного пожара беременная женщина и её семья остались на улице.
Фото: Александра Савельева
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