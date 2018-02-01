В Ярославской области во время пожара погибла бабушка

Пожарные приехали на место через пять минут

В Ростовском районе в селе Новоникольское произошёл сильный пожар, в котором погибла бабушка. Дом загорелся накануне вечером в 20 часов 15 минут. Пожарные были на месте уже через впять минут. Огонь тушили полчаса. Эвакуировать удалось всех жильцов, кроме старушки, в квартире которой и начался пожар.

— Женщина погибла. Причины пожара устанавливаются, — пояснили в управлении МЧС по Ярославской области.

Ранее 76.ru рассказывал о том, что после страшного пожара беременная женщина и её семья остались на улице.