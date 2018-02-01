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Проблема
Закрыли отделение больницы: детей-аллергиков оставили без медицинской помощи
1 февраля 2018
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В Ярославле в детской клинической больнице №1 закрыли аллергологическое отделение. Родители детей-аллергиков плачут — они не знают, куда теперь обращаться за помощью.
— Это было единственное аллергологическое отделение с круглосуточным пребыванием на всю Ярославскую область, — говорит общественница и хронический аллергик Екатерина Голубева. — Закрывать его — это верх цинизма и наплевательского отношения к сотням ярославских детей-аллергиков.
В самой больнице к закрытию отделения относятся спокойно. Говорят, что ничего страшного не произошло — мол, помогут другие.
— Обращайтесь в поликлинику на Добрынина, — говорят в ДКБ №1. — Вам теперь туда, а нам нервы не треплите.
Но оказалось, что там никто маленьких пациентов не ждёт. Там попросту закрыто отделение.
— Они работали в конце прошлого года, но сейчас уже закрылись, — говорит мама четырёхлетнего пациента Анна Семёнова. — Но это не отделение, это закуток небольшой. Но и то, там одна бедная медсестра сутками бегала аллергопробы делала. Там нет ни нужного оборудования, ни стационара. Ну а сейчас вообще ничего.
В поликлинике и сами не знают, будут ли они работать с аллергиками.
— Сидим, ждём решения…. — разводят руками медики.
Скоро весна, и у многих детей-аллергиков начинаются основные проблемы именно в переходные сезоны. В детской клинической больнице в это время всегда раньше были огромные очереди.
— В платных клиниках все пробы стоят очень дорого, да и не все нужные нам анализы там делают, — почти плачет мама трёхлетней девочки с астмой Екатерина Голубева, которая не понаслышке знает, как быть аллергиком — сама с двух лет на инвалидности с дерматитом. — Мне очень жаль закрывшееся отделение, там золотые специалисты работали. А теперь мы остались со своей бедой один на один. Но от нас, к сожалению, ничего не зависит. Помочь могут только врачи.
Журналисты портала 76.ru рассказали о проблеме сотрудникам правительства Ярославской области. И те заверили, что вопрос уже решается.
— Подготавливается поликлиника на улице Добрынина к лицензированию медицинской деятельности по профилю «Аллергология и иммунология», — заверили в руководстве Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. — Планируем, что врач аллерголог-иммунолог здесь начнёт принимать пациентов уже в третьей декаде февраля. Ещё в этой же поликлинике идёт ремонт, чтобы открыть там палату аллерго-коек дневного стационара
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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