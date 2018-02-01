Багаж на ярославских вокзалах будут просвечивать, как в аэропорту

Интроскопы появятся уже весной

На двух ярославских вокзалах появятся интроскопы. Это специальные приборы, предназначенные для выявления взрывчатки, оружия и наркотиков. Их установят на Ярославле-Главном и Московском вокзале уже этой весной.

— В результате изменится процесс прохода на вокзалы. Мы будем решать, как его ускорить, чтобы люди в очередях не стояли и не страдала антитеррористическая защищенность, — сказал начальник Северного ГУ МВД России на транспорте Олег Царев.

А из ярославского аэропорта скоро будут отгружать товары за рубеж.