Ярославский депутат предложил помощь всем водителям города

Внедорожник депутата выдерживает самые суровые поездки

Пока городские чиновники рапортуют о том, сколько тракторов убирали этой ночью улицы, ярославец ездит на своей машине и вытаскивает застрявшие в сугробах автомобили.

28-летний Дмитрий Соколов предложил безвозмездную помощь всем ярославцам. Кстати, сам он является депутатом муниципалитета Ярославля.

— Ввиду обильных снегопадов, мы точно также, как и в том году, готовы помочь тем, кто застрял или не заводится. Обращайтесь в личные сообщения, — написал Дмитрий в социальных сетях.

Сам автомобилист ездит на большом внедорожнике, который не застревает даже в сугробах с человеческий рост. Так, в прошлом году вместе со своими друзьями он помог почти 70 водителям, которые не смогли завестись в морозы или застряли на выезде из двора.