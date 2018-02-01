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Ярославский депутат предложил помощь всем водителям города
1 февраля 2018
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Пока городские чиновники рапортуют о том, сколько тракторов убирали этой ночью улицы, ярославец ездит на своей машине и вытаскивает застрявшие в сугробах автомобили.
28-летний Дмитрий Соколов предложил безвозмездную помощь всем ярославцам. Кстати, сам он является депутатом муниципалитета Ярославля.
— Ввиду обильных снегопадов, мы точно также, как и в том году, готовы помочь тем, кто застрял или не заводится. Обращайтесь в личные сообщения, — написал Дмитрий в социальных сетях.
Сам автомобилист ездит на большом внедорожнике, который не застревает даже в сугробах с человеческий рост. Так, в прошлом году вместе со своими друзьями он помог почти 70 водителям, которые не смогли завестись в морозы или застряли на выезде из двора.
Фото: Дмитрий Соколов
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