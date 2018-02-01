Автомобилист одним постом в Facebook убрал автохлам, который мешал чистить проспект

Автомобилист решил давнюю городскую проблему одним постом в Facebook

В Ярославле убрали брошенную машину «Жигули», которая стояла на проспекте Ленина с осени и мешала чистить снег.

— Смогли и всё убрали, — пишет ярославский активист-автомобилист Камиль Бикмурзин. — Группа «Дороги Ярославля» работает, 76.ru читают.

Дело в том, что автохлам здесь стоял уже несколько месяцев. Брошенная машина мешала коммунальщикам убирать проезжую часть от снега. Бикмурзин вчера написал об этом в группе «Дороги Ярославля» в социальной сети Facebook.

Ещё вчера брошенная легковушка мешала убирать проспект от снега

— Если уж не могут убедить не бросать машины здесь для качественной ночной уборки, то с кого жителям брать пример? — возмутился автомобилист.

Фотография и комментарий Камиля попали в подборку плохо убранных городских улиц портала 76.ru. Уже сегодня он отметил, что машины нет, а обочина более-менее почищена от снега.