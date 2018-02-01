Сразу два ДТП с троллейбусом и автобусом на проспекте Октября: образовался затор

На проспекте Октября из-за ДТП с участием транспорта образовался затор

На проспекте Октября при подъезде к площади Карла Маркса со стороны Брагино образовался затор — движение затруднено, но пробки нет.

— Там произошли сразу два ДТП с участием общественного транспорта: у троллейбуса разъехались «рога» и сломался автобус, — сообщает наш корреспондент Анна Ёлкина.

Медленнее всего потоки машин сейчас движутся на некоторых улицах в центральной части Ярославля. Судя по сервису «Яндекс.Пробки», заторы сейчас есть на улице Победы от Свободы до Некрасова, на улице Свободы от Чайковского до Комсомольской, на улице Большой Октябрьской от Республиканской до площади Богоявления, на улице Первомайской от площади Богоявления до Красной площади и на подъездах к Октябрьскому мосту.

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