На оптовой базе в Ярославле нашли 400 литров палёного алкоголя

Всё это должно было оказаться в магазинах

Ярославские полицейские провели очередной рейд, во время которого нашли 400 литров контрафактного алкоголя и восемь тысяч блоков сигарет. Всё это добро обнаружили без акцизных марок на оптовой базе во Фрунзенском районе. По бутылкам легко понять — это продаётся практически в каждом ярославском магазине.

— Возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Ранее мы рассказывали о том, что контрафакт продавали по ночам возле Юбилейного парка.