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На оптовой базе в Ярославле нашли 400 литров палёного алкоголя
1 февраля 2018
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Ярославские полицейские провели очередной рейд, во время которого нашли 400 литров контрафактного алкоголя и восемь тысяч блоков сигарет. Всё это добро обнаружили без акцизных марок на оптовой базе во Фрунзенском районе. По бутылкам легко понять — это продаётся практически в каждом ярославском магазине.
— Возбуждено дело об административном правонарушении, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Ранее мы рассказывали о том, что контрафакт продавали по ночам возле Юбилейного парка.
Фото: Лев Белков
Видео: УМВД России по Ярославской области
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