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Ярославский сурок Федя предскажет, какая будет весна
1 февраля 2018
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Завтра в Ярославле будет день сурка. Нет, это не значит, что теперь всё время будет 2 февраля. Просто необычную акцию, приуроченную к 25-летию одноимённого фильма, проводит ярославский зоопарк.
— В 13:00 мы разбудим нашего сурка Федю, сейчас он в зимней спячке. Сурок будет предсказывать, какая будет весна. Мы предложим ему угощение и, если он сразу выбежит к еде, то весна будет ранняя и тёплая, — рассказали в ярославском зоопарке.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на февраль.
Фото: Александра Савельева
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