Ярославский сурок Федя предскажет, какая будет весна

Завтра сурок проснётся

Завтра в Ярославле будет день сурка. Нет, это не значит, что теперь всё время будет 2 февраля. Просто необычную акцию, приуроченную к 25-летию одноимённого фильма, проводит ярославский зоопарк.

— В 13:00 мы разбудим нашего сурка Федю, сейчас он в зимней спячке. Сурок будет предсказывать, какая будет весна. Мы предложим ему угощение и, если он сразу выбежит к еде, то весна будет ранняя и тёплая, — рассказали в ярославском зоопарке.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на февраль.