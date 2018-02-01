Прокуратура против чиновников: в центре Ярославля запретили строить жилой дом

Строить жилой дом в этом месте не разрешила прокуратура

Прокуратура проверила, законно ли застройщик получил документы, чтобы воткнуть дом в самом центре Ярославля — на перекрёстке улиц Большая Октябрьская и Собинова. Выяснилось, что в прошлом году департамент архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома незаконно.

— По правилам землепользования и застройки города Ярославля этот земельный участок относится к общественно-деловой территории, — пояснили в прокуратуре. Строительство жилых домов там может осуществляться только по результатам публичных слушаний, которые в данном случае не проводились.

Департаменту архитектуры и земельных отношений прокуроры вынесли протест, и теперь следят, чтобы стройка не началась.

А вот хоккейную школу имени Ивана Ткаченко в Ярославле не будут строить совсем по другим причинам. На это дело в бюджете не нашлось денег.