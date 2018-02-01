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Бешеный электротриммер раскромсал ярославцу всё лицо
1 февраля 2018
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Неумелые действия продавца привели к тому, что покупатель остался без зубов и получил серьёзные травмы лица.
44-летний мужчина пришёл в один из магазинов техники и электроинструментов в Дзержинском районе. Ему нужен был электротриммер. Когда мужчина держал в руках инструмент, продавец внезапно включил его в розетку. Ножи электротриммера бешено завертелись.
— В результате мужчина получил черепно-лицевую травму, потерял зубы на верхней и нижней челюстях, ему порезало губы, полость рта и руки, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.
Суд признал виновными продавца и сам магазин техники. Теперь они оплатят мужчине лечение и компенсируют моральный вред.
Фото: Лев Белков
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